O 30 proc. więcej salonów Beauty zamyka drzwi. Zapowiedzi rekompensat przynoszą skutek.

Media błędnie zinterpretowały badania Beauty Razem, jakoby 90% salonów Beauty miało działać pomimo zakazu. Aktualne badania temu przeczą, a wcześniejsze stanowiły zapowiedź pod wpływem emocji.

Badania respektowania zakazu w 2021 roku i czas ich przeprowadzenia:

Czwartek 25.03.2021 godz. 11:00 - rząd ogłasza lockdown Beauty od 27.03.2021 włącznie do co najmniej 9.03.2021.

Czwartek 25.03.2021 godz. 11:30 - w otwartej ankiecie Beauty Razem pyta o zamiar respektowania zakazu. Odpowiedzi pod wpływem emocji i wzburzenia, zaledwie pół godziny po ogłoszeniu zakazu pracy. Faktycznie, pod wpływem emocji, ok. 90 proc. salonów zapowiadała otwarcie, a ok. 10% zamknięcie. Odpowiedzi były pod wpływem silnych emocji pół godziny wcześniej ogłoszonego lockdownu.

Czwartek 25.03.2021 godz. 12:30 - spotkanie Beauty Razem z Ministerstwem Rozwoju, Pracy i Technologii dotyczące możliwości i form wsparcia. W Branży nadal jest stan wzburzenia, decyzja o lockdownie została zakomunikowana 2 tygodnie wcześniej.

Północ z piątku 26.03.2021 na sobotę 27.03.2021 - zaczyna obowiązywać lockdown branży Beauty

Poniedziałek 29.03.2021 - nadal brak deklaracji wsparcia ze strony rządu. Anonimowe badanie CAWI Beauty Razem dotycząca skali otwartych działalności na próbie 2516 specjalistów i przedsiębiorców Beauty, obrazująca realną skalę działalności. Wyniki:

62% całkowicie wstrzymała działalność

12,5% działa mobilnie

25,6% działa w salonie

Wtorek 30.03.2021 - Premier Mateusz Morawiecki deklaruje wsparcie dla branż objętych ograniczeniami. Zapowiada zawarcie 5 rozwiązań wsparcia. 5 z 5 tych rozwiązań jest identycznych z postulatami Beauty Razem z 25.03.2021: "małe dotacje" 5.000 zł, postojowe, dofinansowanie wynagrodzeń, umorzenie ZUS. Rozwiązania zaproponowane przez premiera kilka dni później są identyczne z tymi których oczekiwali przedstawiciele branży. Nadal jednak nie wiadomo nic o terminach i wymogach do wsparcia.

Poniedziałek 5.04.2021 - 5 dni po deklaracji wsparcia ze strony rządu co do spełnienia przez rząd 5 z 5 postulatów Beauty Razem. Brak konkretów i terminów wypłat rekompensat. Anonimowe badanie CAWI Beauty Razem dotycząca skali zamiaru prowadzenia działalności od wtorku 6.04.2021 na próbie 1998 specjalistów i przedsiębiorców Beauty. Wyniki:

71,3% całkowicie wstrzymała działalność ( +15 proc. , +9,3 pkt proc.)

( , +9,3 pkt proc.) 10,9% działa mobilnie ( -12,8 proc. , -1,6 pkt proc.)

17,8% działa w salonie (-30,5 proc., -7,8 pkt proc.)

Oznacza to, że dziś pracuje o 30% mniej salonów, niż przed informacją o rządowej pomocy. A więc zapowiedź, że branża nie zostanie pozostawiona całkowicie sama, jest znana. W momencie gdy rekompensaty nadejdą, skala ta jeszcze bardziej zmaleje.

- Liczymy, że rządowa rekompensata za lockdown branży beauty pozwoli choć przetrwać okres przestoju. Teraz ważne jest, aby wypłaty trafiły do przedsiębiorców jak najszybciej. Samo spełnienie naszych oczekiwań nie wystarczy. Przedsiębiorcy muszą mieć za co żyć. Należy jak najszybciej odmrozić branżę, bo zakaz jest absurdem. Salony w dzisiejszym reżimie sanitarnym to najbezpieczniejsze miejsca usługowe. - mówi Michał Łenczyński, przedstawiciel branży

Jak branża zachowała się w 2020 roku?

Lockdown trwał od 1.04.2020 do 17.05.2020 r. włącznie. Salony zostały otwarte 18.05.2020 r. Faktyczna skala tzw. "podziemia" wynosiła wtedy zaledwie 4% (źródło: anonimowe badanie CAWI 4-5 maja 2020 r. na Klientach salonów Beauty, Beauty Razem).

Sektor beauty jest jedynym, który "zamknął się sam". 94,1% kosmetyczek i fryzjerek zamknęło drzwi już w połowie marca 2020 r., czyli 2 tygodnie przed zakazem, gdy działalność była legalna. Specjaliści zrobili to z własnej woli, by zadbać o zdrowie. Następnie 33,1% specjalistów i przedsiębiorców branży zaniosło do szpitali dla chorych swoje zapasy środków dezynfekcyjnych, ochronnych, higienicznych, których w Polsce brakowało. 18.03.2020 r., podziękował branży za to prezydent Andrzej Duda. Działo się to w realiach, gdy nie była znana skala zagrożenia, a dziś wiadomo, że da się zminimalizować ryzyko przez obowiązujące rygorystyczne zasady sanitarne.

Na przełomie kwietnia i maja branża w ścisłej współpracy z Ministerstwem Rozwoju (dziś: MRPiT) sama opracowała wytyczne i nowy reżim bezpieczeństwa. Reżim okazał się skuteczny, a czyste, higieniczne salony stały się najbezpieczniejszymi miejscami usługowymi. Potwierdzają to specjaliści zdrowia publicznego i wirusolodzy. Dlatego lockdown najbezpieczniejszej branży usługowej jest absurdem. W salonach usługa realizowana jest jeden na jeden, klienci nie mijają się, przychodzą na wcześniej umówione wizyty. Skala ryzyka jest minimalna.

Dochodzi do absurdu, w którym kosmetyczka może pójść do sklepu, kasjerka nie może pójść do kosmetyczki, a razem mogą pójść do kościoła.